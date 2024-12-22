Бородавко назвал неожиданной победу Дарьи Непряевой на Кубке России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу Дарьи Непряевой на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Победа Дарьи Непряевой — это определенная неожиданность для меня. Это ее первая серьезная победа на взрослом уровне. Тем интереснее лыжные гонки в нашей стране. Сейчас в женских соревнованиях у нас нет стопроцентных лидеров, выигрывают разные спортсменки», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

В воскресенье Непряева выиграла гонку на 5 км с раздельным стартом классическим стилем. Ее старшая сестра олимпийская чемпионка Наталья Терентьева впервые с 2023 года приняла участие в соревнованиях после рождения дочери и показала седьмой результат.