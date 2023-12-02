Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:11

Бородавко назвал победу Большунова в классическом спринте приятным сюрпризом

Telegram Дзен

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

«Он не провел определенную тренировочную работу, которая касается спринта. Видно, что он набирает форму постепенно. Спринтерские забеги классикой для него не совсем привычны, потому что в последнее время он мог тренироваться только коньком. То, что он смог классикой так пробежать и выиграть этап, для меня это стало приятным сюрпризом», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Большунов показал результат 4 минуты 01,60 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, который отстал от лидера на 0,12 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,77).

Александр Большунов
Юрий Бородавко
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
В Санкт-Петербурге 17-летняя девочка умерла после распития алкоголя
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Большунов стал первым в классическом спринте на втором этапе Кубка России, Терентьев — третий

Норвежец Гульберг выиграл раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции