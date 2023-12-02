Бородавко назвал победу Большунова в классическом спринте приятным сюрпризом

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

«Он не провел определенную тренировочную работу, которая касается спринта. Видно, что он набирает форму постепенно. Спринтерские забеги классикой для него не совсем привычны, потому что в последнее время он мог тренироваться только коньком. То, что он смог классикой так пробежать и выиграть этап, для меня это стало приятным сюрпризом», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Большунов показал результат 4 минуты 01,60 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, который отстал от лидера на 0,12 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,77).