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Лыжные гонки

Сегодня, 11:08

Бородавко объяснил, почему идет навстречу спортсменам в подготовительный период

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему старается идти подопечным навстречу в подготовительный период.

«У Дениса Спицова сейчас здесь жена с ребенком. Ваня Якимушкин тоже Ольгу с сыном привез. Просто они базируются не на стадионе, а снимают жилье неподалеку. Все тренируются, все готовятся к сезону. Мы уже шутим: пора в сборной команде новую должность вводить — тренер-воспитатель. Я в этом плане стараюсь идти спортсменам навстречу, чтобы семьи имели возможность быть вместе», — цитирует Бородавко RT.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1229001-borodavko-lyudi-sportsmen-spokoistvie
Юрий Бородавко
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