Бородавко объяснил, почему идет навстречу спортсменам в подготовительный период

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему старается идти подопечным навстречу в подготовительный период.

«У Дениса Спицова сейчас здесь жена с ребенком. Ваня Якимушкин тоже Ольгу с сыном привез. Просто они базируются не на стадионе, а снимают жилье неподалеку. Все тренируются, все готовятся к сезону. Мы уже шутим: пора в сборной команде новую должность вводить — тренер-воспитатель. Я в этом плане стараюсь идти спортсменам навстречу, чтобы семьи имели возможность быть вместе», — цитирует Бородавко RT.