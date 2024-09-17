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Лыжные гонки

Сегодня, 12:20

Бородавко объяснил слова Клебо об обеднении лыжного спорта без россиян

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывания Йоханнеса Клебо о возвращении россиян на международную арену.

«Спортсмены высказывались и раньше. Просто им не давали возможности высказаться громко. Были достаточно жесткие репрессии, корпоративная этика не позволяла говорить то, о чем они думают. Все это видят, все это понимают. На сегодняшний день политика отходит на второй план. Поэтому и спортсмены выступают за то, чтобы россияне вернулись на международную арену», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее норвежец Йоханнес Клебо заявил, что без российских спортсменов «лыжный спорт обеднел», а также выразил надежду о скором возвращении атлетов.

Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко

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