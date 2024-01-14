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Лыжные гонки

Сегодня, 15:55

Бородавко: «Большунов — один из лучших лыжников не только России, но и всего мира»

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

Большунов прошел дистанцию в 20 километров за 47 минут и 48,1 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев, уступивший победителю 3,3 секунды. На третьей строчке — Артем Мальцев, проигравший 4,1 секунды.

«Ничего не меняется в плане подготовки к соревнованиям, работали спокойно. Победа Большунова соответствует уровню, который он держит. На старт все заходят в равных условиях, и все претендуют на победу. Но как только начинается гонка, каждый проявляет свои лучшие качества. У Александра получается лучше. Радуюсь за спортсмена, что он готов подтвердить свой высокий уровень уже в пятнадцатой гонке подряд. Большунов все-таки трехкратный олимпийский чемпион, один из лучших лыжников не только России, но и всего мира», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России.

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