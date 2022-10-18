Бородавко призвал не обращать внимание на новость, что российский лыжник получил украинское гражданство

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что лыжник Валерий Гонтарь покинул Россию и получил украинское гражданство.

«И что? Это его право. Получил гражданство, и что тут такого? Не надо раздувать. Да и не надо на это обращать внимания. Нужно спокойнее к этому относиться», — сказал Бородавко «СЭ».

28-летний Гонтарь — двукратный победитель зимней универсиады-2017. В последний раз он выступал на российских соревнованиях в сезоне-2019/20.

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что Гонтарь покинул Россию, получил украинское гражданство и сейчас находится в Австрии.