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Лыжные гонки

Сегодня, 18:15

Бородавко прокомментировал переход Гонтаря в сборную Словении

Сергей Ярошенко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о переходе в сборную Словении российского лыжника Валерия Гонтаря.

«Он был двукратным чемпионом Универсиады, после чего захотел уехать за рубеж. Долгое время у него не получалось, а сейчас получилось. Он не попадал в сборную России, и каких-то серьезных надежд мы с ним не связывали. Раз у него получилось оформить переход, пусть выступает за Словению», — цитирует Бородавко Vprognoze.ru.

7 января стало известно, что 31-летний лыжник сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении. Последний раз на российских стартах он выступал в сезоне-2019/20.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Гонтарь
Юрий Бородавко
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