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Сегодня, 12:47

Бородавко прокомментировал победу Большунова в спринте на Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о победе лыжника Александра Большунова в спринте свободным стилем на Кубке России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

«Александр сегодня достаточно уверенно сумел победить в спринте, на удивление — без особой спринтерской работы. Радует, что у него есть определенный запас, за счет чего еще можно будет добавить», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

26-летний спортсмен финишировал за 3 минуты и 40,99 секунд. Второе место занял Иван Горбунов, представляющий Татарстан (+0,38), а третьим стал москвич Егор Митрошин (+1,14).

26 ноября на Кубке России состоится мужская гонка на 15 километров классическим стилем. Начало — в 08.45 по московскому времени.

Источник: РИА «Новости»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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