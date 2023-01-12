Бородавко: «Непряевой хотелось бы соревноваться на более высоких скоростях»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу Натальи Непряевой в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Как и планировалось, Наталья постепенно начинает набирать форму, соревноваться. Ускорившись на одном подъеме, она сделала большой запас, — сказал Бородавко. — Надеюсь, Наташа и дальше будет демонстрировать такую же хорошую форму. Конкуренция достаточно неплохая: и Алена Баранова, и Анастасия Фалеева, другие девочки, Москаленко. Девочки борются между собой, но для Натальи это не то, что не конкуренция, но скорости нужны более высокие, поскольку она лидер прошлого мирового сезона. Ей бы хотелось соревноваться на более высоких скоростях».

Второе место заняла Анастасия Фалеева, третье — Диана Соболева.