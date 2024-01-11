Бородавко — о выступлении Степановой на Кубке России: «Эта победа еще раз подтверждает ее высокий уровень»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Вероники Степановой в гонке на 10 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России.

Степанова преодолела дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. Второй стала Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 39,0 секунды. Третья — Елизавета Пантрина (+46,3).

«Лидеры должны показывать свой уровень. Она выиграла достаточно много. Эта победа еще раз подтверждает ее высокий уровень. По идее так и должно быть», — сказал Бородавко «СЭ».

Следующая гонка на этапе в Казани — спринт классическим стилем у женщин пройдет в субботу, 13 января.