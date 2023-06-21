Бородавко прокомментировал решение МОК уравнять дистанции для мужчин и женщин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении Международного Олимпийского комитета (МОК) уравнять дистанции для мужчин и женщин.

«Мое мнение не меняется — классика лыжных гонок, которая существовала до этих нововведений, была значительно лучше. Уравнивание женщин и мужчин в гонках на двадцать и пятьдесят километров можно считать уклоном в сторону великовозрастных спортсменов, которые более подготовлены и способны обладать высокой выносливостью. Среди молодых спортсменов таких нет, поэтому при этом нововведении соревнования станут для определенного количества женщин, минимум 5-10 человек, и это в лучшем случае. Все остальные будут статистами, а разрыв в результатах будет колоссальным. Это не принесет никакого интереса в развитии лыжных гонок, поскольку молодежь и выходцы из юниоров будут не готовы к таким дистанциям», — приводит слова Бородавко Sport24.

Равные дистанции мужских и женских гонок в соревнованиях лыжников начнутся с Олимпиады 2026 года. Также МОК по предложению FIS сократил число участников командных соревнований в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с четырех до двух.