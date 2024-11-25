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Лыжные гонки

Сегодня, 15:30

Бородавко: «У Большунова есть проблемы с носом»

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов делает процедуры, чтобы справиться с заложенностью носа.

«Не было ли мысли пропустить старты, чтобы полностью восстановиться? Так как как раз за счет скоростной работы и планируем вернуться на уровень. Должна произойти адаптация мышц в соревновательном режиме. Другого пути нет. Что касается проблем со здоровьем, пока осталась заложенность носа. Это, безусловно, мешает Александру и в тренировочном процессе, и в соревновательной практике. Он делает различные ингаляции, процедуры, чтобы этот недуг окончательно победить», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Ранее олимпийский чемпион не смог пробиться в полуфинал спринта на первом этапе Кубка России в Вершине Теи. Большунов занял третье место в четвертьфинале спринта на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко

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