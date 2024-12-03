Бородавко рассказал о проблемах Большунова со здоровьем

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.
«Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам.
Скорее всего недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследования. После будут известны сроки возможного возвращения», — сказал Бородавко «СЭ».
Ранее сообщалось, что 4 декабря Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.
2 декабря 27-летний лыжник не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи. 1 декабря Большунов завершил гонку на 10 км классическим стилем 9-м.
На данный момент у спортсмена только одна медаль. Он стал вторым в гонке с раздельным стартом свободным стилем.