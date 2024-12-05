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Лыжные гонки

Сегодня, 13:10

Бородавко — о состоянии Большунова: «Он прошел часть тестирований. Стопроцентного понимания пока нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Все в процессе. Это так быстро не решается. Самая жаркая пора встреч. Какую-то часть тестирований, анализов прошел. Это комплексное обследование. Стопроцентного понимания пока нет. Договариваемся о встречах в нескольких учреждениях.

На что похожа болезнь? Что касается здоровья спортсмена, это сугубо личное дело. Не намерен распространять информацию», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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