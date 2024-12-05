Бородавко — о состоянии Большунова: «Он прошел часть тестирований. Стопроцентного понимания пока нет»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Все в процессе. Это так быстро не решается. Самая жаркая пора встреч. Какую-то часть тестирований, анализов прошел. Это комплексное обследование. Стопроцентного понимания пока нет. Договариваемся о встречах в нескольких учреждениях.

На что похожа болезнь? Что касается здоровья спортсмена, это сугубо личное дело. Не намерен распространять информацию», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.