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Лыжные гонки

Сегодня, 10:14

Бородавко считает, что Большунов пробежит все гонки в Чусовом

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил возвращение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к соревнованиям после вынужденного перерыва из-за медицинского обследования.

«Большунов чувствует себя уже значительно лучше. Но пока на его самочувствии сказывается то, что десять дней у него не было активных тренировок. Сегодня он впервые в сезоне был в более-менее нормальном состоянии в гонке. Саша, конечно, соскучился по соревнованиям, изголодался. Жаль только, что не сумел удержать сегодня преимущество, которое у него было, а так был бы первым. По нашим планам Большунов пробежит все гонки в Чусовом», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

Большунов в четверг занял второе место в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край), отстав от победителя Андрея Мельниченко на 0,8 секунды.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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