Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:59

Бородавко считает, что Терентьев провалил эстафету на «Чемпионских высотах» из-за болезни

Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Терентьева в эстафете на «Чемпионских высотах».

23-летний россиянин выступает за сборную Архангельской области на соревнованиях в Малиновке. В пятницу, 3 марта, на турнире проходила эстафета 4х10. Терентьев бежал на первом этапе и передал эстафету своему партнеру Александру Большунову с двухминутным отставанием от лидера.

«Еще не успел с ним обсудить случившееся. Я думаю, что сказалась болезнь и снижение формы. Это не позволило Саше выдержать 10 километров. В эстафете был провал на финише. Это следствие потери формы и функциональных качеств», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днем».

По итогам эстафеты сборная Архангельской области заняла шестое место. Первой пришла команда Тюменской области, второе место заняла сборная Республики Татарстан, на третьей строчке расположились спортсмены из Республики Коми.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Терентьев
Юрий Бородавко
1
0
Читайте также
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Военный эксперт назвал возможную причину приказа ВСУ немедленно покинуть Артемовск
Супружескую пару нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам лишения свободы
В Тольятти стартовало производство Lada Vesta NG
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победитель эстафеты на «Чемпионских высотах» Мальцев не согласился с Большуновым по поводу раздачи медалей