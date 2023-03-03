Бородавко считает, что Терентьев провалил эстафету на «Чемпионских высотах» из-за болезни

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Терентьева в эстафете на «Чемпионских высотах».

23-летний россиянин выступает за сборную Архангельской области на соревнованиях в Малиновке. В пятницу, 3 марта, на турнире проходила эстафета 4х10. Терентьев бежал на первом этапе и передал эстафету своему партнеру Александру Большунову с двухминутным отставанием от лидера.

«Еще не успел с ним обсудить случившееся. Я думаю, что сказалась болезнь и снижение формы. Это не позволило Саше выдержать 10 километров. В эстафете был провал на финише. Это следствие потери формы и функциональных качеств», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днем».

По итогам эстафеты сборная Архангельской области заняла шестое место. Первой пришла команда Тюменской области, второе место заняла сборная Республики Татарстан, на третьей строчке расположились спортсмены из Республики Коми.