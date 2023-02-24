Бородавко считает, что у Большунова будет шанс обогнать Клебо по числу медалей на чемпионатах мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что норвежец Йоханнес Клебо опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира.

«И что дальше? Нужно воспринимать это как должное. Это случилось. Ничего сверхъестественного не произошло. У всех спортсменов будет шанс обогнать Клебо. Дай бог, что нас допустят, и тогда они встретятся и порадуют нас бескомпромиссной борьбой. Это будет только всем нам на радость», — сказал Бородавко «СЭ».

На счету Клебо теперь семь золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Тогда как у Большунова только одно золото, а также шесть серебряных медалей и одна бронза.