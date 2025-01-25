Бородавко: «Терентьева — хороший спринтер, она четко контролировала ситуацию»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Наталья Терентьева очень спокойно, взвешенно провела финал, как и все забеги спринта. Она четко контролировала ситуацию. За счет техники и своей мощности Наташа победила в красивой борьбе. Терентьева — хороший спринтер, это давно известно», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бородавко.

Терентьева заняла первое место в спринтерской гонке свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске. Второй стала Алена Баранова, третьей — Анастасия Фалеева.