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Лыжные гонки

Сегодня, 11:55

Бородавко: «FIS не хочет видеть наших спортсменов на международных соревнованиях»

Даниил Аршавский
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отношении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) к отстраненным российским спортсменам.

«Судя по тому, какую информацию из FIS получаем сейчас, там не ждут русских и не хотят видеть нас на международных соревнованиях. Пока не изменится политическая обстановка в мире, российским спортсменам не приходится ждать послаблений санкций», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

Российские спортсмены не допускаются до международных турниров с марта 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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