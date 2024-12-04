Бородавко: «FIS не хочет видеть наших спортсменов на международных соревнованиях»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отношении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) к отстраненным российским спортсменам.

«Судя по тому, какую информацию из FIS получаем сейчас, там не ждут русских и не хотят видеть нас на международных соревнованиях. Пока не изменится политическая обстановка в мире, российским спортсменам не приходится ждать послаблений санкций», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

Российские спортсмены не допускаются до международных турниров с марта 2022 года.