Бородавко: «Мое отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к допингу.

«Уже рассказывал: все, что произошло в нашей группе в 2009-м, строилось на стопроцентном обмане. Ну, пытаются иногда вспоминать. Самое интересное, что еще никто, ни один человек из тех, кто продолжает мусолить тему за спиной, не подошел и в глаза мне ничего не сказал. Мое принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против. Точно так же я всегда против каких бы то ни было терапевтических разрешений. В моем понимании это попытка встать на одну ступеньку с теми, кто играет не по правилам», — приводит RT слова Бородавко.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам сравнил своих подопечных с балеринами.