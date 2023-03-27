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Лыжные гонки

Сегодня, 18:45

Бородавко: «Мое отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против»

Алина Савинова
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к допингу.

«Уже рассказывал: все, что произошло в нашей группе в 2009-м, строилось на стопроцентном обмане. Ну, пытаются иногда вспоминать. Самое интересное, что еще никто, ни один человек из тех, кто продолжает мусолить тему за спиной, не подошел и в глаза мне ничего не сказал. Мое принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против. Точно так же я всегда против каких бы то ни было терапевтических разрешений. В моем понимании это попытка встать на одну ступеньку с теми, кто играет не по правилам», — приводит RT слова Бородавко.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам сравнил своих подопечных с балеринами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1128535-borodavko-otnoshenie-doping
Юрий Бородавко
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Бородавко сравнил своих спортсменов с балеринами