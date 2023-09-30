Бородавко: «От зарубежного журналиста я узнал о планах продвигать идею продления нашего отстранения и после СВО»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о календаре соревнований по лыжным видам спорта на предстоящий сезон.

«Я бы сказал, что наш календарь достаточно сбалансированный. Мы создали свои внутренние соревнования по принципу этапов Кубка мира, который проходит с конца ноября по начало апреля. Также проводится чемпионат России. Не забываем и про предстоящую Спартакиаду. У наших спортсменов будет не так много времени зимой, чтобы выдохнуть», — цитирует Бородавко RT.

Также он рассказал, что отстранение российских лыжников от соревнований могут продлить и по окончании СВО.

«Что касается планов на Олимпиаду, тут большая ответственность лежит на наших политиках и спортивных функционерах. Тем не менее сейчас очень высокая консолидация западных стран, и неизвестно, что нас ожидает после окончания СВО. Общаясь с зарубежными журналистами, я узнал от одного из них о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО», — цитирует Бородавко RT.

Российские и белорусские лыжники с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. 30 сентября 2023-го стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.