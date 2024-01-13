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Сегодня, 21:25

Бородавко: «Возможно, где-то на Спартакиаде соперники попробуют обыграть Большунова»

Алина Савинова
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Тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос, кто и на какой дистанции мог бы составить лыжнику Александру Большунову конкуренцию в России.

«Конкуренцию составляют на каждой дистанции. В том же Кирово-Чепецке Александр выиграл у второго места менее двух секунд. Алексей Червоткин активно накатывал на финише и ему совсем немного не хватило, чтобы обыграть Большунова. Александр постепенно набирает форму и разрыв все увеличивается, так что трудно сказать, когда прервется его победная серия. После завершения этапа в Казани все разъезжаются на сбор и готовятся к Спартакиаде. Возможно, где-то на Спартакиаде соперники попробуют обыграть Александра», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

13 января Большунов стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани. 27-летний спортсмен выиграл 14-ю гонку подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodavko-vozmozhno-na-spartakiade-soperniki-poprobuyut-obygrat-bolshunova-323601/
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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