Бородавко высказался о возможности возвращения Крамера в сборную России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможность возвращения в национальную команду немецкого тренера Маркуса Крамера.

«Очень жаль, что так получилось с Маркусом, но так на тот момент сложились обстоятельства. Крамера мы не убирали, это стечение обстоятельств, которые мы не могли предотвратить. Ступак можно понять. Можно ли вернуть Маркуса к работе в сборной России? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета. Будет ли у нас сейчас работать схема поддержки зарубежных тренеров, пока никто не знает», — приводит слова Бородавко Sport24.

Крамер работал в национальной команде России с 2015 года. Прошлой весной он покинул сборную. В четверг олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак призналась, что не представляет своей карьеры без Крамера.