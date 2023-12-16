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Лыжные гонки

Сегодня, 13:50

Бородавко: «Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать»

Бородавко заявил, что Большунову хватает внутренней конкуренции для прогресса
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о личном прогрессе олимпийского чемпиона Александра Большунова в условиях отсутствия международных стартов.

«Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Сегодня разница составила чуть больше секунды, это совсем мизерное преимущество. Соперники наступают на пытки, пытаются его обыгрывать. Не дают ему спокойно жить. Сегодня он сильно напрягся, как и другие спортсмены», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов выиграл гонку на 10 км классический стилем на 3-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Для него эта победа стала восьмой подряд. Лыжник показал результат 25 минут 35 секунд. Вторым финишировал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков +11,4 секунды.

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Илья Семиков
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