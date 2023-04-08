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Сегодня, 16:24

Бородавко заявил, что организация Кубка России по лыжным гонкам была не хуже Кубка мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победы Александра Большунова и Натальи Непряевой в спринте.

«Выигрывать всегда приятно. Для Натальи это были разгоночные гонки после болезни. Непряева и вчера победила — это подтверждает ее уровень. Умница. Александр Большунов решил ускориться раньше и сделал отрыв в первой половине дистанции. Также радует, что после болезни, которая была до ЧР, показывает достойный результат. В целом доволен и результатами, и соревнованием. Это полезно для нас. Все проходит на высоком уровне. Организация не хуже Кубка мира!» — приводит слова Бородавко Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-04-08-borodavko-organizatsiya-kubka-rossii-byla-ne-khuzhe-kubka-mira-dovolen-i-rezultatami-i-sorevnovaniyem
Юрий Бородавко
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