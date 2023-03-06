0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:39

Бородавко заявил, что со Степановой все хорошо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заверил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова не испытывает проблем со здоровьем.

«Что конкретно случилось с Вероникой Степановой, может сказать врач нашей команды, но лыжница раньше уехала в Москву. На обследование ли, точно сказать не могу. От себя добавлю: после случившегося со Степановой все хорошо, ничего серьезного в субботу не случилось», — приводит слова Бородавко Sport24.

Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-06-borodavko-so-stepanovoy-vse-khorosho-nichego-seryeznogo-s-ney-ne-sluchilos
Вероника Степанова
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о призыве ЕС к Китаю не поставлять оружие России
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжница Фалеева подшутила над принимающими противоастматические препараты норвежцами

Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии здоровья Степановой