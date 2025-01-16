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Лыжные гонки

16 января, 23:08

Бородавко заявил, что Терентьева по-прежнему является одной из лучших лыжниц мира

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой на этапе Кубка России в Казани.

29-летняя спортсменка выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.

«Надо понимать, что Наталья Терентьева — по-прежнему одна из лучших лыжниц мира. Ее возвращение на лыжню после рождения ребенка и должно быть таким. Сегодня она победила уверенно. Надеюсь, что с каждой гонкой она будет прибавлять и уже в ближайшее время выйдет на свой лучший уровень, который был у нее в 2022 году. В целом гонки сегодня прошли с хорошим движением, высокой конкуренцией как у женщин, так и у мужчин. Борьба была до последнего метра, как я и предполагал. Для тренеров, для болельщиков это лучшие гонки, которые могли быть сейчас», — цитирует Бородавко «ВсеПроСпорт».

Соревнования в столице Республики Татарстан стартовали 16 января и завершатся 19-го числа.

Источник: ВсеПроСпорт
Юрий Бородавко
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