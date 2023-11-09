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Лыжные гонки

Сегодня, 19:52

Бородавко рассказал подробности травмы Большунова: «Восстанавливаешься после такого долго»

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал травму трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Специалист отметил, что решение о тренировках лыжника будет принято после результатов МРТ.

«Травма достаточно серьезная, и восстанавливаешься после нее достаточно долго, — цитирует Бородавко РИА «Новости Спорт». — Постепенно приступили к более жестким тренировкам, он может уже проводить интервальную работу».

В августе Бородавко сообщал, что на тренировочном сборе в белорусских Раубичах Большунов потянул спину.

Бородавко: «Большунов вернулся к интенсивным тренировкам, но не в полном формате»

Источник: РИА
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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