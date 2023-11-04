Ларьков — о мотивации Большунова: «На его месте мне было бы неинтересно»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Андрей Ларьков оценил уровень конкуренции в России среди лыжников-мужчин. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

«На месте Большунова мне было бы неинтересно, но российские лыжники слабее из-за этого не станут. Сегодня все равны, решают дополнительные средства — лыжи, работа сервисменов и условия. Все тренируются практически одинаково, все пришли к методике, приносящей результаты», — приводит слова Ларькова РИА «Спорт».

Александр Большунов — 3-кратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка мира.