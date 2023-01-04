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Лыжные гонки

Сегодня, 14:36

Немецкий тренер Крамер вступился за спортсменов из России

Маркус Крамер.
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Бывший тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе сложилось неправильное представление о спортсменах из России.

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«Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всем мире. Они хотят сражаться только на спортивных аренах», — приводит Dagbladet слова Крамера.

Немецкий специалист работал с российскими спортсменами с 2015 года до марта 2022-го, в мае он возглавил сборную Италии.

Лыжники из России пропускают текущий сезон по решению Международной федерации лыжного спорта.

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Маркус Крамер
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