Чехия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила об отказе Чешской лыжной ассоциации от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

«Из-за экономических факторов Чешская лыжная ассоциация отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года в Нове-Место-на-Мораве», — говорится в заявлении.

В данный момент FIS рассматривает варианты замены этапа в Нове-Место. Окончательное решение будет принято в сентябре.