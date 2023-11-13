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Сегодня, 15:51

Чемпион мира по лыжному ориентированию Ламов будет выступать под шведским флагом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров заявил, что российский спортсмен Андрей Ламов сменил гражданство.

«У нас есть информация о том, что Андрей Ламов теперь будет выступать за Швецию. Все к этому шло, спортсмен живет в этой стране много лет», — цитирует Елизарова ТАСС.

Кроме того, он добавил что федерация не будет препятствовать выступлениям Ламова за другую сборную.

37-летний спортсмен в 2021 году завоевал золото и серебро на чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходил в Эстонии.

Источник: ТАСС
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