Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

9 апреля, 13:59

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2026 году может пройти на Сахалине

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин сообщил, что Южно-Сахалинск претендует на проведение в 2026 году чемпионата России по лыжным гонкам

«Мы выступили с предложением к Федерации лыжных гонок России провести в 2026 году в Южно-Сахалинске чемпионат России по лыжным гонкам. По моей информации, глава федерации Елена Вяльбе поддержала нашу инициативу. Календарь следующего сезона будет формироваться на президиуме ФЛГР, который, как я понимаю, должен состояться во второй половине апреля, после этого наступит окончательная ясность. Чемпионат России пройдет после Олимпийских игр в Италии», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Тюрин отметил, что Южно-Сахалинск также претендует на проведение в 2026 году зимней Спартакиады учащихся по всем видам спорта.

В 2025 году чемпионат России по лыжным гонкам прошел в Казани.

Источник: ИАСС
Сборная России по лыжным гонкам
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя