Чемпионат России по лыжным гонкам в 2026 году может пройти на Сахалине

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин сообщил, что Южно-Сахалинск претендует на проведение в 2026 году чемпионата России по лыжным гонкам

«Мы выступили с предложением к Федерации лыжных гонок России провести в 2026 году в Южно-Сахалинске чемпионат России по лыжным гонкам. По моей информации, глава федерации Елена Вяльбе поддержала нашу инициативу. Календарь следующего сезона будет формироваться на президиуме ФЛГР, который, как я понимаю, должен состояться во второй половине апреля, после этого наступит окончательная ясность. Чемпионат России пройдет после Олимпийских игр в Италии», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Тюрин отметил, что Южно-Сахалинск также претендует на проведение в 2026 году зимней Спартакиады учащихся по всем видам спорта.

В 2025 году чемпионат России по лыжным гонкам прошел в Казани.