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Лыжные гонки

Сегодня, 14:00

Чепалова иронично высказалась о норвежских лыжниках, принимающих препараты

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Норвежские лыжники.
Фото Global Look Press
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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» предложила организовать для норвежских спортсменов, принимающих противоастматические препараты, отдельные соревнования.

— Норвежцы нас видеть не особо хотят на международных соревнованиях. Хотя им самим та же Вяльбе не раз задавала вопрос насчет противоастматических препаратов.

— Ой, про это я одно могу сказать — давайте сделаем отдельные соревнования для людей, которые принимают такие препараты. Не стоит забирать места у других. Зато они всегда там будут лидерами, все медали заберут.

— Им на Кубке мира больше нравится.

— Так можно сделать и Кубок мира для них свой. Единственное — геморрой для организаторов. Но можно отдельный зачет в рамках той же гонки. И пусть бегают, не жалко! — сказала Чепалова.

Юлия Чепалова. «Я бы и сейчас все отдала, чтобы сняться в Playboy». Честное интервью Юлии Чепаловой

Юлия Чепалова
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