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Лыжные гонки

29 сентября, 18:27

Чепалова: «Лыжные гонки, да и вообще спорт во всем мире не может существовать без России»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова отреагировала на готовность норвежской сборной бойкотировать Кубок мира и чемпионат мира в случае допуска сборной России.

«Для меня новость о том, что норвежцы могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ, в случае допуска нашей сборной, неприемлема, — приводит Metaratings.ru слова Чепаловой. — Норвежцы всегда такими были — делали какие-то негативные высказывания, подавали протесты и говорили вещи, которые не свойственны им самим. Могу сказать, что лыжные гонки, да и вообще спорт во всем мире не может существовать без России».

Ранее глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад заявил, что сборная может отказаться от участия в Кубке мира и чемпионате мира в Планице в случае допуска российских спортсменов.

Источник: metaratings.ru
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