Чепалова положительно высказалась об эротических фотосессиях

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в эротических фотосессиях. За время своей карьеры она снялась в нескольких журналах.

— Вы же снимались в Playboy? Если условная Вероника Степанова снимется, это же хорошо?

— Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» Что касается Вероники — у нее просто особенный характер, не надо искать плохое в ее поведении. Просто своеобразный человек.

— Обидно, что у нас в культуре есть такой момент — чего она там фоткается, пусть бегает!

— Да-да. Нельзя, ай-яй-яй, как можно! Но это просто нужно делать. Когда придет время, какое будет счастье все это наблюдать. Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет? — сказала Чепалова.