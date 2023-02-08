Чепалова признала, что влияние Китая на Дальнем Востоке растет

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, президент федерации Хабаровского края Юлия Чепалова в интервью «СЭ» допустила возможность проведения лыжных соревнований с китайцами.

— У вашей дочери лыжницы Олеси Ляшенко не было западения мотивации? Мол, ну это все, раз Кубок мира не светит.

— Нет. Потому что это дело характера и того, в какой семье она живет. Я уверена, что у нее даже мысли такой нет. Тем более сейчас Азиатские игры еще пройдут, мне кажется, постепенно обрастем контактами, и все будет даже очень классно.

— В Хабаровске с китайцами никаких соревнований не организовывают?

— Все будет, думаю. Просто это дело времени.

— Вообще чувствуется китайское влияние в вашем регионе? А то в Благовещенске, когда видишь небоскребы через реку в Китае и у нас...

— Беду бедовую? Знаете, да все будет нормально. Конечно, влияние Китая растет. Знаю истории, когда на Дальний Восток приезжали женщины, да и мужчины, чтобы выйти замуж или жениться и гражданство получилось. Прямо семьями и кланами выезжали, — рассказала Чепалова.