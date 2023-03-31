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Сегодня, 15:32

Червоткин поделился воспоминаниями о золотой эстафете на Олимпиаде-2022

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, о чем думал, пока бежал свой этап во время эстафеты на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Когда только готовишься стартовать, воспринимается как целая жизнь. А пролетает как миг, по сути. Не скажу, что думал о чем-то конкретном. Скорее, был стандартный набор мыслей: как идут соперники по отношению к тебе, насколько велик отрыв. Пытаешься это время увеличить, заставляешь организм и мышцы работать с максимальной отдачей. Испытываешь определенный дискомфорт, потому что не хватает кислорода», — приводит слова Червоткина RT.

27-летний лыжник — олимпийский чемпион в эстафете (2022), серебряный призер Олимпийских игр в эстафете (2018) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете.

Источник: RT
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Алексей Червоткин
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