Четырехкратная олимпийская чемпионка лыжница Йохауг может возобновить карьеру

Сегодня, 13:03
Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что в ближайшее время решит, будет ли возобновлять карьеру, которую она завершила по окончании сезона-2021/22.
«Я сама еще не знаю, вернусь ли в лыжи. Но я должна в скором времени принять решение. Посмотрим, что ждет нас в будущем», — цитирует Йохауг Expressen.
В сентябре этого года 35-летняя лыжница рассказала, что может выступить на чемпионате мира-2025 в Норвегии.
Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, а также трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она завершила спортивную карьеру в марте 2022 года.
Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025 года пройдет в Норвегии с 26 февраля по 9 марта.