Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лыжи

Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:03

Четырехкратная олимпийская чемпионка лыжница Йохауг может возобновить карьеру

Виктория Кравченко
Тереза Йохауг.
Фото AFP
Telegram Дзен

Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что в ближайшее время решит, будет ли возобновлять карьеру, которую она завершила по окончании сезона-2021/22.

«Я сама еще не знаю, вернусь ли в лыжи. Но я должна в скором времени принять решение. Посмотрим, что ждет нас в будущем», — цитирует Йохауг Expressen.

В сентябре этого года 35-летняя лыжница рассказала, что может выступить на чемпионате мира-2025 в Норвегии.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, а также трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она завершила спортивную карьеру в марте 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025 года пройдет в Норвегии с 26 февраля по 9 марта.

Тереза Йохауг
3
Обсудить
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бородавко объяснил, за счет чего Большунов обыграл Терентьева в спринте на Кубке России