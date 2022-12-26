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Сегодня, 21:07

Крянин о конфликте Большунова и Устюгова: «Здорово, что вокруг их соперничества возник дополнительный ажиотаж»

Сергей Крянин положительно оценил конфликт между Большуновым и Устюговым
Руслан Минаев
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Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился мнением о конфликте Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Сегодня Большунов был признан виновным в конфликте с Устюговым.

«Что касается отказа Устюгова жать руку Большунову, пусть сами разбираются между собой. Думаю, уже на следующем старте точки над i будут расставлены и они в честной борьбе выяснят, кто сильнее. Но и Саша должен сделать выводы из произошедшего и больше не допускать подобных инцидентов. Взаимное уважение в любом случае должно присутствовать. Это урок для обоих. Но то, что вокруг их соперничества возник дополнительный ажиотаж, здорово», — цитирует Крянина RT.

Поле завершения спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его на трассе, и демонстративно отказался пожать сопернику руку.

Устюгов остался недоволен судейством финального забегая, считая, что его намеренно подрезали на трассе. В знак протеста против судейства он отказался участвовать в церемонии награждения.

Сам Большунов довольно в резкой форме прокомментировал поведение своего соперника.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Устюгов и Большунов уже устраивали пикировку в СМИ после одного из этапов Кубка России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1091087-kryanin-ustyugov-bolshunov-konflikt
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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