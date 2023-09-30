Крянин — о санкциях FIS: «Мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о продлении отстранения российских и белорусских лыжников от международных турниров.

«Когда мы вели определенные разговоры относительно участия в соревнованиях, то столкнулись с желанием многих профессионалов, чтобы наша страна была допущена к соревнованиям. Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели. Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и ее гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя. Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент смогут это доказать на деле. Основная задача сейчас заключается в том, чтобы правильно подготовиться к собственным соревнованиям и привлечь к ним как можно больше стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду в том числе и для молодых ребят», — цитирует Крянина RT.

Российские и белорусские лыжники с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. 30 сентября 2023-го стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.