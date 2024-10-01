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Лыжные гонки

Сегодня, 13:41

Дегтярев заявил, что объединение федераций планируется в лыжных видах спорта, гребле и плавании

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, в каких видах спорта планируется объединение федераций.

«Это вопрос в инициативе. Мы инициативу федераций поддерживаем, но не собираемся давить и навязывать. Время говорит, что надо объединяться. Допускаю, изменения назрели и в лыжных видах, и в гребле, есть еще ведомства. Будем продолжать работу», — цитирует главу ведомства РИА Новости Спорт.

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1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что спортивные федерации России по водным видам спорта объединятся в одну организацию.

Источник: РИА
Михаил Дегтярев

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