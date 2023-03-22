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Лыжные гонки

Сегодня, 19:30

Дементьев считает, что Устюгов сможет побороться с Большуновым гонке на 50 километров

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Российский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал итоги командного спринта на чемпионате России в Тюмени.

«Я думаю, что биатлонисткам подходит формат командного спринта, хотя и вчера они хорошо выступили и показали свой класс на 10 километров. Командный спринт в чем-то схож с биатлонной тематикой, когда они останавливаются на стрельбище, хоть и паузы в нем больше, чем перед стрельбой. Поэтому Екатерина Носкова хорошо проявила себя в этой гонке и стала серебряным призером», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Также Дементьев отметил форму лидеров соревнований Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«У мужчин пока результаты говорят о том, что Александр Большунов выступает немножко в другой лиге и даже не в оптимальной форме уровнем выше всех соперников. Он все делает для результата, и результат говорит сам за себя. Думаю, что в гонке на 50 километров Сергей Устюгов сможет с ним побороться. Он подошел к чемпионату России в хорошем состоянии, что и продемонстрировал в скиатлоне. Вчера не все получилось, потому что, насколько я знаю, технические возможности не позволили ему подняться выше в гонке на 15 километров, но готов сейчас он хорошо», — сказал Дементьев.

Команда ХМАО-ЮГРЫ в составе экс-биатлонистки Алены Перевозчиковой и действующей биатлонистки Носковой заняла второе место в командном спринте, проиграв лидерам 18,4 секунды. Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл командный спринт в Тюмени и стал 17-кратным чемпионом России.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-bolshunov-dazhe-ne-v-optimalnoi-forme-vystupaet-v-drugoi-lige-237486/
Александр Большунов
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