Пирог — о невключение Большунова в номинацию «Спортсмен года» по версии АIPS: «Очевидная предвзятость и непрофессионализм!»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский лыжник Александр Большунов не попал в число лучших спортсменов года по версии АIPS.

«Эта ситуация как лакмусовая бумажка для современной журналистики, которая окончательно расписалась в отсутствии независимости и объективности. Очевидная предвзятость и непрофессионализм! По-другому невозможно трактовать решение АIPS оставить без внимания российских звезд мирового спорта, а также глупые слова главы ассоциации о том, что наших спортсменов «просто забыли включить в список номинантов». Лыжник Александр Большунов завоевал три золота на Олимпиаде в Пекине, хоккеист Александр Овечкин стремится, к казалось бы, вечному рекорду Гретцки в НХЛ, украшением и драмой Олимпиады-2022 стало выступление российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой... Забыть эти яркие моменты для всего мирового спорта и их творцов можно лишь преднамеренно. Или это странное совпадение?» — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог считает, что АIPS проявила неуважение к российским журналистам.

«Очевидно, что и в эту сферу вмешалась политика, которая уже изрядно поднадоела. Очень жаль, что журналисты не проявили волю и не показали всему миру, как важно не идти на поводу у антироссийских настроений, как важно быть объективными и защищать идеалы спорта. Своим решением АIPS к тому же проявила неуважение к своим коллегам-журналистам из России, которые всегда активно поддерживают своих соотечественников даже в самые сложные времена. По сути, мы наблюдаем полное игнорирование принципов профессиональной этики», — добавил Пирог.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на призы «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Команда года». Среди претендентов на награды нет ни одного представителя России.