Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лыжные гонки

Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:11

Свищев считает, что Норвежской ассоциации лыжного спорта выгодно отсутствие россиян на международных турнирах

Давид Хачатрян

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отказ норвежских чиновников участвовать в заседаниях Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), на которых присутствуют представители России.

Ранее норвежское издание VG сообщило, что Норвежская ассоциация лыжных видов спорта бойкотировала заседания FIS в Швейцарии из-за приглашения россиян и белорусов.

«Норвежцам очень удобно говорить о невозможности соревноваться с россиянами. Они ведь лидеры в лыжных гонках. Точнее, считались таковыми до Олимпийских игр в Пекине, где наши спортсмены выступили феноменально. И норвежцам очевидно выгодно отсутствие российских спортсменов, а также тех, кто периодически указывает им на необходимость проверки оснований для выдачи лыжникам из Норвегии терапевтических исключений. Без российских лыжников соревнования становятся попросту бессмысленными. А за призывы забанить россиян FIS должна как минимум вынести предупреждение Норвежской ассоциации лыжного спорта», — рассказал Свищев.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» спецоперацию на Украине и «дистанцируются» от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

0
Читайте также
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США
Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Миллиардер Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта
Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ
В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Норвегии требуют ускорить принятие решения FIS по участию российских спортсменов на Кубке мира