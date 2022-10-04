Свищев считает, что Норвежской ассоциации лыжного спорта выгодно отсутствие россиян на международных турнирах

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отказ норвежских чиновников участвовать в заседаниях Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), на которых присутствуют представители России.

Ранее норвежское издание VG сообщило, что Норвежская ассоциация лыжных видов спорта бойкотировала заседания FIS в Швейцарии из-за приглашения россиян и белорусов.

«Норвежцам очень удобно говорить о невозможности соревноваться с россиянами. Они ведь лидеры в лыжных гонках. Точнее, считались таковыми до Олимпийских игр в Пекине, где наши спортсмены выступили феноменально. И норвежцам очевидно выгодно отсутствие российских спортсменов, а также тех, кто периодически указывает им на необходимость проверки оснований для выдачи лыжникам из Норвегии терапевтических исключений. Без российских лыжников соревнования становятся попросту бессмысленными. А за призывы забанить россиян FIS должна как минимум вынести предупреждение Норвежской ассоциации лыжного спорта», — рассказал Свищев.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» спецоперацию на Украине и «дистанцируются» от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.