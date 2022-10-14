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Лыжные гонки

Сегодня, 11:28

Губерниев о выборах президента СБР: «Есть открытое вмешательство других людей. Они получили по шапке»

Губениев прокомментировал предстоящие выборы президента СБР
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» предстоящие выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Выборы — это всегда интриги и скандалы. Другой вопрос, что там есть открытое вмешательство других людей. Которые, насколько я знаю, получили по шапке от высоких начальников из Москвы. И все начали резко переобуваться. Дайте биатлонистам разобраться самим! И пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».

На пост главы СБР претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Дмитрий Губерниев
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На выборах президента СБР присутствует глава Федерации лыжных гонок Вяльбе