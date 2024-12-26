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Лыжные гонки

Сегодня, 04:29

Губерниев: «Очень трудно сегодня! Таким, как Елена Валерьевна Вяльбе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз выступил с критикой в адрес президента федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Очень трудно сегодня! Сложно... Невыносимо... Иным... Таким, как Елена Валерьевна Вяльбе: держитесь, дорогая моя... Как же можно было так облажаться... Станислав Поздняков не даст соврать...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Перед этим он опубликовал пост с поддержкой вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который назвал подвигом участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна: «Разумеется, подвиг! Конечно! Квасные пуцреоты, которые против наших спортсменов, молчат, ибо тьфу на них!»

С 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой международной федерации лыжного спорта (FIS).

На этой неделе появилась информация, что FIS не планирует отменять отстранение россиян и белорусов от участия в международных турнирах под своей эгидой. Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт считает, что работа Вяльбе мешает возвращению российских спортсменов на международные старты.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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