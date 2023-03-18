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Лыжные гонки

Сегодня, 14:14

Васильев о заявлении норвежского журналиста про Большунова: «Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о лыжнике Александре Большунове.

Сальтведт заявил, что по таким российским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает.

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трехкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — сказал Васильев «СЭ».

До этого Большунов заявил, что доминирование норвежцев в лыжных гонках не идет на пользу мировому спорту.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Васильев (биатлон)
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