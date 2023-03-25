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Лыжные гонки

Сегодня, 09:20

Дочь Чепаловой рассказала, что сталкивалась с эмоциональным выгоранием

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ», что пишет диплом про эмоциональное выгорание, с которым сама сталкивалась.

— Как у тебя с учебой?

— Нормально. Сейчас учусь на последнем курсе в училище олимпийского резерва в Щелково в Московской области. Надо будет диплом сдавать. После не знаю, куда пойду.

— Какая тема диплома?

— «Эмоциональное выгорание у спортсменов. Причины, симптомы и способы коррекции».

— Оу. Ничего себе.

— У нас была возможность, чтобы сказать, на какую тему мы хотим написать диплом. Из этого формировали тему. Во-первых, выбрала, потому что, как мне сказали, это редко кто берет. Во-вторых, мне эта тема очень интересна. Она в будущем мне поможет.

— С эмоциональным выгоранием же ты не сталкивалась?

— Думаю, что каждый спортсмен с этим сталкивался.

— Мне казалось, что в начале карьеры это еще не так проявляется.

— Оно, скорее всего, было, но, наверное, не такое сильное. Для меня это бывает, когда не хочешь тренироваться и морально просто устал.

— В какие периоды это проявлялось?

— Когда гонки не шли, тяжело было, особенно после болезни. Скорее такое случилось в начале сезона. После все хорошо стало. Наверное, месяц тяжеловато было, — рассказала Ляшенко «СЭ».

Олеся Ляшенко. «Буду стремиться обыграть Наталью Непряеву». Настрой дочери Юлии Чепаловой

Олеся Ляшенко
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