Источник: дом родителей Большунова в Брянской области уничтожен прямым попаданием боеприпаса

Сегодня, 11:08
Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Брянской области уничтожили прямым попаданием украинского боеприпаса, сообщает Mash.
По данным источника, 25 апреля после попадания боеприпаса в дом в селе Подывотье Севского района начался пожар, после чего строение полностью сгорело. До этого семья Большуновых уехала из родного села.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем Тур де Ски.